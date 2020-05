Po ukinitvi tržnice na Trgu svobode so se sprle branjevke

Da je tržnica v mestu ena – in to osrednja na Lentu, vztraja župan. Branjevke, ki so prodajale na Trgu svobode, so skočile v zrak, saj jim je prodaja v centru mesta omogočala boljši zaslužek.

Toda na drugi strani je županu stopila v bran skupina branjevk z osrednje tržnice. Pravijo, da so branjevke s Trga svobode že zdaj med tednom zaslužile več, ker je v centru mesta več mimoidočih, potem pa so ob sobotah prihajale še na osrednjo tržnico in še tukaj pobirale zaslužek. Če jim bo župan popustil in dovolil, da se vrnejo v center mesta, potem jim me ne bomo več pustile prihajati na osrednjo tržnico, so jasne branjevke z osrednje tržnice.

'Bomo tudi mi šli na borzo, pa bomo vse skupaj pustili'

Začelo se je, ko so se morale branjevke s Trga Svobode zaradi epidemije začasno preseliti na osrednjo tržnico. Zdaj pa je župan sprejel odločitev, da se na trg ne bodo vrnile. Ker tržnice tam ne bo več. "Mislim, da je zelo nekorektno," pravi Erna Skok.

"Tukaj ne moreš toliko prodati, nikakor ne. Ni preživetja, ne vem, kam bomo šli. Bomo tudi mi šli na borzo, pa bomo vse skupaj pustili,"dodaja Lojzka Šabeder.

Ukinitev je prava svinjarija. Podpiramo vas, pomagali vam bomo – pa se glasijo SMS sporočila njihovih razočaranih kupcev.

A to je ena plat zgodbe. Drugo nam predstavijo branjevke, ki so na osrednji tržnici vsak dan in ki niso imele teh privilegijev, kot pravijo, da bi lahko prodajale še v centru mesta. "Oni pridejo ob sobotah in poberejo še tisto malo peščico ljudi," pove Tatjana Avgustinovič."Mi smo tukaj cel teden, od torka do sobote, da držimo tržnico gor, da v petek pa v soboto več ljudi pride," dodaja Vesna Čelan."Ne more pa nekdo nositi glavnine stroškov, eden pa pobirati denar."

"Če se bodo vrnili na Trg svobode, potem mi striktno zahtevamo, da se ne morejo več vrniti na to tržnico. Potem bomo pa tudi mi takšni, kot so oni,"so jasne.

Branjevke so zdaj razdeljene, kupci pa očitno tudi. Namesto njih se je zdaj sprehodil župan in kar sam izmeril, koliko je od Trga svobode do osrednje tržnice."Izmeril sem, en kilometer je, odvisno, kako greš, od tržnice do Kojaka, kar pomeni deset minut hoje ali dve minuti in pol s kolesom ..."Kot kaže, svoje odločitve ne bo spremenil, tržnice na tem trgu ne bo več. "Moramo gledati širšo sliko in širša slika je, da bomo vsi skupaj delali na eni odlični tržnici, ki bo tam, kjer že zgodovinsko tudi je," dodaja.

Kot je zgodovinska tudi podoba. Po neuspelem poskusu z modernimi, a nefunkcionalnimi dežniki so zdaj spet na starih stojnicah. O dolgo načrtovani prenovi osrednje tržnice pa ni slišati skoraj ničesar več.