Tudi Accuweather nam napoveduje milo in suho zimo s posameznimi nevihtami

Podobne so tudi napovedi portala Accuweather za letošnjo zimo pri nas. Na severu Evrope in v Skandinaviji bodo v začetku letošnje zime sicer beležili kar nekaj močnejših neurij, medtem ko bo vreme na jugu Evrope in Balkanu ’mirno’ z daljšimi obdobji suhega vremena.

Za Slovenijo in večji del Balkanskega polotoka Accuweather letos napoveduje bolj milo zimo. "Seveda bodo še vedno posamezne nevihte, a jih ne bo toliko kot lani," pravi meteorolog Jason Nicholls. Te ’vremenske motnje’ bodo redkejše in bodo zgolj prekinile daljša obdobja bolj stabilnega vremena. "Ta regija bo najverjetneje imela dolga, suha in bolj topla obdobja, ki jim bo sledil teden neviht in slabšega vremena, nato pa se bo nad območje znova vrnilo stabilno in suho vreme," napovedujejo meteorologi.

Se bo pošast z vzhoda pojavila letošnjo zimo in poskrbela za izredno nizke temperature?

Še največ res zimskega vremena na začetku letošnje zime po napovedih Accuweatherja čaka sever Evrope. Tam bo vrhunec neurij ob koncu letošnjega leta in v začetku prihodnjega, ko naj bi bilo najbolj ’pestro’ vreme. Pa bodo nevihte s seboj prinesle tudi obilno sneženje? Kot pravijo njihovi meteorologi, bosta glavna spremljevalca neurij izredno močan veter in morebitne poplave. A, ker naj bi si neurja sledila hitro, si bodo ljudje le težko tako hitro opomogli.

Februar in marec bosta k sreči veliko bolj vremensko mirna. To bi sicer lahko pomenilo, da bi z vzhoda na zahod lahko prodrle izredno mrzle polarne zračne mase, a da bi se ponovil scenarij izpred dveh let, ko je ’pošast z vzhoda’ povzročila izredne razmere na Otoku, pa tudi drugje po Evropi, je bolj malo verjetno, pravijo meteorologi.

Za Iberski polotok napovedujejo več dežja in tudi snega

Za Portugalsko in Španijo vremenoslovci to zimo napovedujejo več dežja in snega. To je sicer spodbudna novica, saj so to območja, ki jih je prizadela dolgotrajnejša suša in posledično tudi obsežni požari. A tudi letos teh ne izključujejo, saj bo prehod v pomlad bolj suh in posledično zato večja možnost gozdnih požarov. Bo pa na račun več padavin v zahodnih Alpah to zimo zapadlo več snega, obsežno sneženje pa bi lahko beležili že kmalu na začetku zime. To bo zagotovo razveselilo lastnike smučarskih središč, saj se napoveduje zgodnja in ugodna smučarska sezona.

Obdobja izrednega mrazu so napovedana na vzhodu Evrope, pa tudi na vzhodu Skandinavije, kjer bo, tako meteorologi, tista najostrejša zima. Možni so prodori mrzlega polarnega zraka že v začetku zime, ki pa ne bodo dolgotrajni, še dodajajo.