Tudi letos pomagali šolarjem iz socialno šibkih družin

Začetek novega šolskega leta je običajno za večino otrok in njihovih staršev vesel dogodek. Za nekatere družine pa pomeni hudo finančno breme. Da bi bilo neenakosti med otroki čim manj, skrbijo dobri ljudje, ki so vse poletje zbirali šolske potrebščine, predvsem pa tudi humanitarne organizacije. V Zvezi prijateljev mladine so letos pomagali več kot 350 šolarjem. Družin, ki si nove šolske potrebščine le stežka privoščijo, je namreč letos zaradi posledic epidemije več.

