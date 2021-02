Tudi letos nekateri vozniki pozabili na menjavo vinjete

Lanska rumeno-zelena vinjeta je bila daleč najslabše prodajana vinjeta v zgodovini. Od zdaj pa se mora na vašem vetrobranskem steklu med vožnjo po avtocesti bleščati nova modrozelena vinjeta, sicer vas čaka visoka kazen. Kljub poznani praksi in opozorilom na menjavo vinjet pa so pri Darsu že našli takšne voznike, ki so na novo vinjeto pozabili. Ob tem so si vozniki domislili kup izgovorov, a jih niso rešili pred plačilom kazni. Je pa to zadnja vinjeta v fizični obliki – že za december je namreč načrtovana uvedba elektronskega cestninjenja tudi za osebna vozila.

