Tudi na bazenih voda zaradi vročine skoraj dosegla 30 stopinj

Mnogi v teh dneh razumljivo iščejo osvežitev s skokom v vodo, a če boste izbrali morje ali bazen, utegnete biti razočarani. Temperatura slovenskega morja je znova presegla tridesetico in še dobra stopinja, pa bo presežen zgodovinski rekord. Nič kaj hladneje ni v bazenih. V prestolnici so v olimpijskem bazenu Kodeljevo namerili 29 stopinj, nekoliko manj na Koleziji, in sicer 26. V nasprotju z Zagrebom, kjer so obiskovalcem v času vročinskega vala omogočili brezplačne vstopnice za javna kopališča, pa pri nas o tem ne razmišljajo.