Tudi po zadnjem soočenju Johnsona in Corbyna brez očitnega zmagovalca

Javnomnenjske raziskave pred volitvami sicer napovedujejo konservativcem pod vodstvom Borisa Johnsona veliko prednost pred laburisti. Jeremy Corbyn je zaradi tega na zadnjem soočenju poskušal povečati pritisk na premierja, kar pa mu v celoti ni uspelo. Javnomnenjska raziskava po koncu soočenja je pokazala, da so gledalci razdeljeni glede tega, kdo je iz soočenja izšel kot zmagovalec. 52 odstotkov jih je menilo, da je to britanski premier, 48 odstotkov pa, da je to Corbyn.

Corbyn je Johnsonu na soočenju med drugim očital, da mu manjka odkritosti glede njegovih načrtov za brexit. Posvaril je pred dolgotrajnimi pogajanji z ZDA in EU o morebitnem prostotrgovinskem sporazumu. "Izstopili bomo iz odnosa z EU in vstopili v odnos z nikomer," je dejal vodja laburistov.

Ponovil je, da bi z EU v roku treh mesecev dosegel nov izstopni dogovor, nakar bi ga predložil na referendum, na katerem bi državljani lahko izbrali tudi možnost obstanka v Uniji.