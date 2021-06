Sašo Avsenik je star toliko kot naša država, 30 let. Je predstavnik nove generacije, ki je svoje korake, tudi glasbene, naredil z velikim pečatom stare generacije. Slavko Avsenik je bil Slovenec, ki je s svojo ljubeznijo do domovine in Slovenk ter Slovencev, s svojo ljubeznijo do glasbe in našega izročila za vedno z zlatimi črkami zapisan v slovensko zgodovino.

