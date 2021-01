Tudi številni klubi, igralci in trenerji ostro nad nasilje v Kapitolu

Ameriški profesionalni športniki redno opozarjajo na krivice v državi in stojijo za malim človekom. Nazadnje so močno udarili po mizi ob smrti Jacoba Blaka in za tri dni zaprli lige NBA, NFL in NHL. Tudi ob izgredih v Washingtonu niso ostali tiho. V košarkarski ligi NBA do tik pred zdajci ni bilo jasno, ali bodo v nekaterih dvoranah igralci sploh stopili na parket. Tudi v Miamiju, kjer je Goran Dragić pričakal Boston, vse do zadnjega niso vedeli, ali bodo igrali. Na koncu je prevladala želja po igranju košarke, so pa klubi, igralci in trenerji opozorili na krivico v državi.