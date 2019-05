'Nov veter' ali 'da' Evropi?

Očitki sredinskim strankam, da so nezmožne rešiti ključne izzive Unije, so zadnja leta stalnica, prihajajo tako z levega kot desnega skrajnega političnega pola, kjer so pred volitvami napovedovali – mi bi znali bolje, zaščitili bi Evropo in vrednote, na katerih je nastala. Medtem ko jim je sredina sporočala – takšne ideje bi povezavo dokončno razklale.

Italijanski populist Matteo Salvini je pred volitvami celo napovedal koalicijo nacionalističnih strank v Evropskem parlamentu. Da pride na krov, je snubil madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki ne skriva nezadovoljstva z najmočnejšo silo v Evropskem parlamentu – EPP, a Salvinija kot alternative (še) ni prepoznal. Salvini sicer vzraja – "zavel bo nov veter" in "Evropo bomo spremenili".

Pred volitvami je bilo precejšnje vprašanje, kako velik udarec bo za populiste avstrijska afera Ibiza, ki je uničila kariero šefa svobodnjakov in potencialnih Salvinijevih zaveznikov – Heinz Christiana Stracheja. Kaj si avstrijski volivci mislijo o vsem skupaj, so do določene mere pokazale že današnje volitve, ki so se zgodile le nekaj dni po izbruhi afere – pri severnih sosedih je močno slavila avstrijska ljudska stranka ÖVP kanclerja Sebastiana Kurza, medtem ko so svobodnjaki dobili manj, kot so pričakovali. A prva mnenja analitikov so, kot poroča krone.at, da so svobodnjaki volitve vseeno uspešno preživeli, da se je Strachejev pogrom zgodil dovolj pozno, da na volitve ni odločilno vplival. Veselje v taboru ljudske stranke pa je nepopisno. "Brez besed sem, to je naš najboljši rezultat na evropskih volitvah," je dejal Kurz.

Na Madžarskem je bila danes volilna udeležba precej višja kot pred petimi leti, Orbanu naj bi po prvih analizah na volišča uspelo privabiti predvsem podeželsko populacijo. Številni pa mu očitajo izjemno agresivno kampanjo. Izboljšanje njegovega rezultata ne bo presenetilo nikogar, a po drugi strani ga številni vidijo kot "drugačno vrsto evroskeptika", kot sta na primer Salvini ali Francozinja Marine Le Pen. Prav Francozi so tokrat prav tako precej izboljšali volilno udeležbo v primerjavi z volitvami pred petimi leti.

Podobno tudi Nemci, kjer je je naveza CDU/CSU sicer nekaj izgubila, skrajno desna AfD pa pridobila. A če so bile izgube unije pričakovane, prve analize kažejo, da rezultat ni katastrofa, precej so pridobili Zeleni, ki se bodo, kot kažejo prve projekcije, lahko uspeha veselili tudi na evropski ravni. V Nemčiji so bili še posebej uspešni med ženskimi volivkami, medtem ko je AfD dobila precej manj, kot bi si želela, v primerjavi s parlamentarnimi volitvami leta 2017, so namreč nekaj podpore – izgubili.