'Erdogan bo še naprej uporabljal begunce kot politično orodje'

Po devetih letih vojne v Siriji ta ostaja igrišče svetovnih velesil. Medtem ko Rusija in Iran podpirata sirskega predsednika Bašarja Al Asada, sta Turčija in Savdska Arabija finančno in vojaško podprli sirske upornike, borce proti Asadu, Združene države in mednarodna koalicija držav v boju proti Islamski državi so se skupaj s Kurdi borile proti skrajnežem.

In vse to je povzročilo begunski val, ki je leta 2015 zajel Evropo. Domove je zapustilo 6,7 milijona Sircev, 3,6 milijona jih je trenutno v Turčiji – in prav z njimi zdaj stari celini grozi turški predsednik Erdogan, če bi Evropa njegovo ofenzivo na sever Sirije označila kot okupacijo in invazijo.

Novinar Boštjan Videmšek je za oddajo Svetdejal, da turška ofenziva predstavlja "celostno destabilizacijo": "Odmeve te vojne oziroma novega kroga vojne bo gotovo čutiti tudi v JV Turčiji, na SZ Irana in drugje, kjer živi kurdsko prebivalstvo."

Kakršnokoli napovedovanje velikih begunskih valov pa se mu zdi v tem trenutku nesmiselno."Ponovitev nekakšnega koridorja na Zahodnem Balkanu je nemogoča, to je bila unikatna zgodovinska reč, v kateri je bilo potrebno sodelovanje številnih vlad, meje so bile odprte. To zdaj ni mogoče. Gotovo pa bo Erdogan še naprej uporabljal begunce kot politično orodje."

Tista evropska država, ki bo po njegovih besedah nosila posledice, pa je Grčija: "Vsekakor bodo razmere na vzhodnih egejskih otokih v tej jeseni in zimi kaotične."

Medtem je Sandi Čurin, državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, ki je zadolžen za področje migracij, v oddaji Svet dejal, da je "težko vnaprej predvidevati kaj se lahko zgodi, a vendarle je težko pričakovati, da bi se migrantski val ponovil, saj se tudi način prihoda nezakonitih migrantov spreminja".

"Iz migrantskega vala, ki smo ga poznali v letih 2015 in 2016, je zdaj vedno bolj prepoznana oblika tihotapljenja migrantov, organiziranih oblik tihotapljenja, tako na turško-grški morski meji na otoke kot tudi po celi zahodnobalkanski poti," dodaja.

Glede Erdoganovih groženj pravi, da je treba"vsako grožnjo jemati resno in se na to tudi pripraviti".

Ali je Slovenija pripravljena na morebitni novi migrantski in begunski val? "Slovenija se pripravlja oziroma je pripravljena, ne glede na zunanji dejavnik, ki bi lahko vplival na povečan porast nezakonitih migracij," odgovarja Čurin.