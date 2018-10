Turčija bo preiskala konzulat Savdske Arabije v Istanbulu

Savdski princ Khaled al-Faisalin svetovalec kralja Salmana se je glede na diplomatske vire sestal s turškim predsednikom Erdoganomna temo izginotja, ta naj bi bi po telefonu govoril tudi s kraljem Salmanom.

Džamal Hašodžij je izginil pred dvema tednoma, ko je vstopil v konzulat Savdske Arabije, turške oblasti pa trdijo, da so ga tam zasliševali, mučili in ubili. Zgodba pretresa mednarodno javnost. Nemčija, Francija in Velika Britanija so že pozvale k 'verodostojni preiskavi' v izjavi, ki so jo posredovale savdskim oblastem. Ameriški predsednik Donald Trump je posvaril pred posledicami in hudimi sankcijami v primeru, da bo dokazana vpletenost kraljevine. Morebitne sankcije in spor z Zahodom je že povzročil tudi finančne posledice kraljevini, tudi na borzi, poleg tega je več mednarodnih podjetij napovedalo umik iz konference Future Investment Initiative, poznane tudi kot 'Davos puščave'.