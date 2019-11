Turčija bo s ponedeljkom začela vračati islamske borce v njhove domovine

Turčija je bila v preteklosti ostra do evropskih zaveznic, ki zavračajo sprejetje svojih državljanov - islamskih borcev, nekatere države so borcem, ki so se borili za Islamsko državo celo odvzele državljanstvo: "Sporočamo vam, vrnili vam bomo vaše ljudi, začeli bomo v ponedeljek," je dejal notranji minister po poročanju Euronews.

Turški notranji minister Süleyman Soylu je napovedal, da bo s ponedeljkom Turčija začela tuje borce Islamske države vračati v njihove domovine, tudi v Evropo. Gre za borce, ki so bili ujeti med turškim vojaškim vpadom na severu Sirije - kjer so v zaporih kurdske sile zadrževale na tisoče pripadnikov Islamske države.

Soylu je sicer v začetku novembra dejal, da "Turčija ni hotel za zajete borce", in kritiziral Veliko Britanijo, Francijo in Belgijo, ki vztrajajo, da bi morali tujim borcem za njihove zločine soditi v Iraku in Siriji, kjer so bili zločini tudi storjeni.

Za Euronewssta tako belgijska kot britanska vlada znova zatrdili, da bi morali tujim borcem soditi v Iraku in Siriji."Naša prioriteta je varnost Velike Britanije in njenih prebivalcev," so zapisali.

Ni še jasno, ali bo Turčija dejansko lahko vrnila islamske borce v njihove domovine, ob nasprotovanju vlad teh držav.