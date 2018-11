Turčija delila zvočne posnetke glede umora Hašokdžija z drugimi državami

"Posnetke smo dali Savdski Arabiji, dali smo jih Washingtonu, Nemcem, Francozom in Angležem," je pred kamerami dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. "Poslušali so pogovore, ki so tukaj potekali. Vedo," je dejal. Dodal je, da ob posnetkih omenjenim državam niso posredovali nobenih pisnih dokumentov.

Nekateri turški predstavniki so kmalu po izginotju savdskega novinarja trdili, da imajo zvočni posnetek umora in da so ga delili z direktorico ameriške obveščevalne agencije Cia Gino Haspel. Obstoj tovrstnih posnetkov Ankara doslej ni uradno potrdila.