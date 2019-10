Turčija ne vidi potrebe po nadaljevanju ofenzive v Siriji

"V tej fazi ni nadaljnje potrebe po izvajanju nove operacije," je turško obrambno ministrstvo sporočilo v izjavi. Kot so pojasnili, so ZDA po torkovem izteku 120-urne prekinitve ognja naznanile, da je končan umik borcev kurdske milice YPG z območja na severovzhodu Sirije, ki leži ob meji s Turčijo.

Sirski Kurdi zatrjujejo, da so z območja umaknili vse svoje sile

Ankara in Washington sta se namreč minuli četrtek dogovorila, da bo Turčija začasno ustavila ofenzivo na severu Sirije, ki jo je sprožila 9. oktobra, pod pogojem, da se kurdske sile umaknejo s 120 kilometrov dolgega in 32 kilometrov širokega pasu ob sirsko-turški meji. Sirski Kurdi so v torek zatrdili, da so z območja umaknili vse svoje vojaške sile.