Turčija po napadu zavrača izraze sožalja Washingtona

Turške oblasti odgovornost za eksplozijo v središču Istanbula, v kateri je umrlo šest ljudi, 81 je ranjenih, pripisujejo kurdskim skrajnežem. Kurdska delavska stranka, ki so jo Turčija in nekatere zahodne države uvrstile na seznam terorističnih organizacij, vpletenost v napad zanika. Ankara ne izključuje niti možnosti vpletenosti Islamske države. Policija je doslej v povezavi s terorističnim napadom prijela 46 ljudi. Med njimi tudi sirsko državljanko, ki je osumljena, da je podtaknila bombo. Napad so obsodile številne države po svetu, med njimi tudi Združene države Amerike, vendar je Turčija njihovo sožalje zavrnila, ker da prav one dobavljajo orožje napadalcem, Kurdom.