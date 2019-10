Turčija pred ofenzivo na sever Sirije, ZDA umikajo vojake

Ni sicer jasno, kako in kdaj bo Turčija sprožila ofenzivo. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v nedeljo napovedal, da kmalu in da bodo operacijo izvajali s kopnega in zraka.Po poročanju turškega dnevnika Hürriyet bi operacijo lahko sprožili v prihodnjih dneh, saj generalštab turške vojske čaka na umik vseh ameriških vojakov z območja. Sprva naj bi prevzeli nadzor nad območjem vzdolž meje v dolžini 120 kilometrov in 30 kilometrov globoko.

Turčija tudi krepi svoje vojaške postojanke ob meji s Sirijo, je poročala turška tiskovna agencija Anadolu, ki je dodala, da so tanki, vojaki in oklepna vozila prispeli v obmejni mesti Sanliurfa in Kilis. Turško obrambno ministrstvo pa je danes tvitnilo, da"so končali vse priprave na operacijo" in da je temeljnega pomena vzpostavitev varovanega območja oziroma mirovnega koridorja.

Erdogan že dlje časa grozi z ofenzivo proti kurdskim borcem v Siriji, ki jih označuje za teroriste, in preselitvijo do dveh milijonov sirskih beguncev, ki so sedaj v Turčiji, v varovano območje, ki ga želi vzpostaviti na sirski strani meje s Turčijo. To 30 kilometrov globoko tamponsko območje naj bi se raztezalo na 480 kilometrih meje vse do iraške meje.

Bela hiša je v nedeljo, po telefonskem pogovoru Trumpa in Erdogana, sporočila, da bo Turčija kmalu izvedla svojo dolgo načrtovano operacijo na severu Sirije in da ZDA v njej ne bodo sodelovale ter da bodo z območja umaknile svoje vojake. S tem so naredile pomembno spremembo v politiki do Sirije, saj so doslej trdno stale na strani sirske kurdske milice YPG, ki je bila glavna zaveznica ZDA v boju proti Islamski državi v Siriji. ZDA so s severa Sirije ob meji s Turčijo v ponedeljek že umaknile prve vojake, okoli 50.

Po ostrih kritikah v ameriškem kongresu, tudi republikanskih zaveznikov Trumpa, in kurdskih zaveznikov v Siriji pa je Trump že v ponedeljek obrnil ploščo in Turčiji zagrozil s popolnim uničenjem gospodarstva, če bi v ofenzivi sprejela neprimerne korake. Pentagon je nato sporočil, da ZDA turške ofenzive ne podpirajo. V Washingtonu tudi zagotavljajo, da gre samo za premestitev 50 do 100 pripadnikov posebnih enot. ZDA imajo sicer v Siriji okoli 1000 vojakov.

Visoki predstavnik State Departmenta pa je v ponedeljek potrdil, da so ameriške sile, ki nadzirajo zračni prostor na severovzhodu Sirije, slednjega zaprle za turška letala. Dodal je, da tega v bližnji prihodnosti ne nameravajo spreminjati.