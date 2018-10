Turčija prvič uradno: Kmalu po vstopu na konzulat so ga zadavili

Več tednov po brutalnem umoru novinarja Džamala Hašokdžija in po tem, ko javnost še vedno ne ve, kaj točno se je dogajalo na konzulatu Savdske Arabije v Istanbulu, so turške oblasti prvič podale uradno izjavo o njihovih ugotovitvah. Turški državni tožilec Irfan Fidan je po sestanku s savdskim državnim tožilcem Saudom Al Modžebom dejal, da srečanje ni prineslo "konkretnih rezultatov".

So pa zato bili bolj konkretni na turški strani, kjer so razkrili nekaj ugotovitev glede umora novinarja."V skladu z načrti, ki so jih pripravili vnaprej, so žrtev Džamala Hašokdžija zadavili do smrti takoj za tem, ko je vstopil na konzulat Savdske Arabije,"so sporočili. Njegovo truplo naj bi nato razkosali in uničili, so dodali.

Turški mediji so sicer omenjali zvočne posnetke, ki naj bi nakazovali, da so novinarja mučili in pretepali, preden so ga ubili in razkosali. Toda, turške oblasti teh posnetkov in drugih dokazov doslej še niso razkrile. Prav tako še vedno niso našli trupla novinarja, informacije o tem naj bi zahtevali tudi od Savdske Arabije, a jih še niso dobili. Provladni kolumnist časnika Hürriyet Abdülkadir Selvi je ob tem danes ocenil, da savdski tožilec ve, kje je truplo, a da tega ni želel deliti s turškimi kolegi.

Neimenovani predstavnik turških oblasti je medtem povedal, da je savdske uradnike "zanimalo, kakšne dokaze proti storilcem imajo turške oblasti". "Nismo pa dobili vtisa, da so naklonjeni iskrenemu sodelovanju pri preiskavi," je povedal.

Rijad je sicer pred časom dejal, da so storilci truplo po umoru predali enemu od lokalnih pomagačev.

Savdska Arabija je svojo zgodbo o tem, kje je izginuli novinar, večkrat spreminjala. Najprej so skušali svet prepričati, da je novinar zapustil konzulat v Instanbulu in je še živ. V ta namen so celo najeli njegovega dvojnika, ki se je oblekel v Hašokdžijeva oblačila in si nadel umetno brado, da je bil videti kot umorjeni novinar.Ko so turški preiskovalci začeli pridobivati dokaze o tem, da je bil novinar umorjen, so savdske oblasti vendarle priznale, da je Hašokdži umrl med pretepom na konzulatu. Ker tudi ta razlaga ni prepričala nikogar, so na koncu priznali, da je bil umorjen. V povezavi z umorom naj bi prijeli 18 osumljencev. Turčija je zahtevala njihovo izročitev, kar pa je danes savdski državni tožilec znova odločno zavrnil.