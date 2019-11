Turčija svari, da bo tuje borce IS vrnila v njihove države: 'Nismo hotel za IS'

"Ne bomo jih obdržali za večno,"je novinarjem dejal turški notranji minister Süleyman Soylu. "Nismo hotel za Daesh (Islamska država, op.p.),"je poudaril.

Turčija bo tuje borce obdržala zaprte "za določen čas", nato pa jih bo poslala nazaj v njihove države.

Ne želijo navesti natančnega števila pripadnikov

Več evropskih držav, med njimi Nizozemska in Velika Britanija, je tujim borcem in njihovim družinskim članom odvzelo državljanstvo, zaradi česar jih Ankara sedaj ne more vrniti domov. Soylu je bil kritičen do te odločitve, ki jo je označil za "nesprejemljivo in neodgovorno" in ki Turčiji prepušča, da se ukvarja s statusom teh ljudi. Kot je še dejal, so te države z odvzemom državljanstva našle "enostavno rešitev."