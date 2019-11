Turčija trdi, da so prijeli še Al Bagdadijevo ženo

Al Bagdadijevo smrt, ki jo kot eno največjih zmag v svojem predsedniškem mandatu še vedno promovira ameriški predsednik Donald Trump , je potrdila tudi Islamska država in že imenovala novega voditelja kalifa Abu Ibrahima al Hašemi al Kurašija . Kritiki opozarjajo, da Islamska država na nekaterih območjih Sirije in drugod še vedno predstavlja varnostno grožnjo.

Turčija je v torek sporočila, da so prijeli sestro ubitega voditelja Islamske države Abu Bakr al Bagdadija Rasmijo Avad , le dan kasneje pa je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan potrdil še, da so ujeli tudi al Bagdadijevo ženo, piše BBC.

Erdogan je v govoru izpostavil, da so prijeli al Bagdadijevo ženo in njegovega svaka. "Američani so dejali, da se je Bagdadi razstrelil v tunelu. Oni so s tem prišli v javnost," je dejal Erdogan. "Jaz pa sporočam tukaj prvič: prijeli smo Bagdadijevo ženo in tega nismo izpostavljali. Prav tako smo v Siriji prijeli tudi njegovo sestro in njegovega svaka," je dejal.

Bagdadijeva sestra za obveščevalce 'zlata jama' informacij

Racija, v kateri so v torek priprli Bagdadijevo sestro je potekala v sirski provinci Alepo, ki je pod nadzorom Turčije, potem ko je ta prejšnji mesec začela ofenzivo na tem območju. 65-letnico so našli v prikolici, v kateri je živela z možem, snaho in petimi otroki. Avadova naj bi bila za obveščevalce prava 'zlata jama' informacij.