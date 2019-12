Turčija v Francijo izgnala 11 terorističnih borcev

"Enajst francoskih državljanov smo izgnali v domovino," je pisalo v izjavi turškega notranjega ministrstva.

"Turčija ni od nikogar zapor na prostem ali hotel," je bil prejšnji teden kritičen tiskovni predstavnik ministrstva Ismail Catakli. Zagotovil je še, da bodo izgnali vse osumljence.

Oblasti sicer niso posredovale podrobnosti o francoskih državljanih. Tako ni jasno, kje so jih zajeli, česa so osumljeni ter, ali so povezani z IS.

Ankara kritizira zahodne države, ker zavračajo sprejem svojih državljanov, ki so se pridružili skrajni Islamski skupini (IS). V turških priporih je še okoli 1200 tujih članov IS.

Turško notranje ministrstvo je prejšnji teden sporočilo, da so v domovine od 11. novembra izgnali 59 tujih teroristov, od tega so jih 26 poslali v ZDA in Evropo. V statistiko so všteti tudi otroci.

Turčija vztraja pri deportacijah, četudi jim bodo v domovini odvzeli državljanstvo.