Turčija začela ofenzivo proti kurdski milici na severu Sirije

Začetek dolgo-načrtovane vojaške ofenzive je danes oznanil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan:"Turške oborožene sile skupaj s sirsko narodno vojsko so začele operacijo Izvir miru na severu Sirije, proti kurdski milici in Islamski državi,"je zapisal na Twitterju. "Naša misija je preprečiti vzpostavitev koridorja nasilja ob naši južni meji ter na območju vzpostaviti mir. Ohranili bomo teritorialno celovitost Sirije in osvobodili lokalne skupnosti teroristov," je dodal po poročanju BBC.

Turčija trdi, da poskuša ustvariti "varno cono" na sirski strani meje s Turčijo - gre za približno 32 kilometrov globoko območje, naj bi se raztezalo vse do iraške meje, sem pa naj bi želeli naseliti približno 3,6 milijona sirskih beguncev. Na severu Sirije je sicer v zaporih in taboriščih nastanjenih na tisoče zajetih islamskih borcev in njihovih družin - ti so pod nadzorom Kurdov.

Na mejnem območju že zračni napadi in panika med prebivalci

Z območja meje med Sirijo in Turčijo že poročajo o eksplozijah, predstavnik Sirskih demokratskih sil je po poročanju Guardiana dejal, da so kmalu po Erdoganovi oznanitvi turška letala začela z napadi, kar je med prebivalci sprožilo paniko.