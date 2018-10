'Če bi vedela, da imajo načrt za njegov umor, mu ne bi pustila, da vstopi v konzulat'

Zaročenka umorjenega savdskega novinarja Džamala Hašokdžija Hatice Cengiz je dobila povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da obišče Belo hišo. Povabilo je zavrnila, saj pravi, da Trump ni iskren glede preiskave umora njenega zaročenca. Prepričana je, da je bilo povabilo poskus, da bi vplival na javno mnenje v ZDA.

Hašokdžija so umorili pred tremi tedni v konzulatu Savdske Arabije v Istanbulu. Tja se je odpravil po dokumente, ki jih je potreboval za poroko s Hatice.

V televizijskem intervjuju za turško televizijo je Hatice v solzah dejala, da ne bi nikoli pustila zaročenca, da vstopi v konzulat, če bi vedela, da so savdske oblasti pripravile načrt za njegov umor. "Zahtevam, da so vsi tisti, ki so vpleteni v to brutalnost od najvišjih do najnižjih ravni, kaznovani in pripeljani pred roko pravice," je dejala.

Turčija zahteva izročitev 18 osumljencev za umor Hašokdžija

Turško tožilstvo je pripravilo pisno zahtevo za izročitev 18 osumljencev, savdskih državljanov, vpletenih v "načrtovani umor". Dodali so, da je bila zahteva s pravosodnega ministrstva poslana na turško zunanje ministrstvo, ki pa jo bo poslalo Savdski Arabiji.

Savdski generalni tožilec bo sicer v okviru preiskave umora novinarja v nedeljo pripotoval na pogovore v Istanbul, kjer se bo srečal z glavnim turškim tožilcem, je danes napovedal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Ta je ocenil tudi, da je krivec za umor med 18 Savdijci, ki so jih zaradi tega zločina priprli.

Do savdskih oblasti kritični novinar je bil ubit 2. oktobra po vstopu v savdski konzulat v Istanbulu. Rijad je v četrtek na podlagi dokazov, ki mu jih je posredovala Turčija, priznal, da je šlo pri 59-letniku očitno za načrtovani umor, potem ko je šele v soboto priznal, da je ta bil ubit.