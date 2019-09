Turiste, ki so že plačali agenciji, zaklenili v hotel, dokler sami ne poravnajo računa

Varnostniki v letovišču Les Orangers beach v bližini Tunisa so celo noč skrbeli, da so vrata hotela ostala zaprta za turiste, ki niso želeli sami plačati svojega računa. Od gostov so namreč zahtevali, da sami plačajo bivanje v hotelu. Nekateri turisti bi morali tako plačati več kot 2.000 evrov. Večina turistov je zahtevo zavrnila, saj so počitnice v celoti že plačali potovalni agenciji Thomas Cook. Zato jih varnostniki niso spustili iz hotela. ''Ne moremo zapustiti hotela. Počutimo se kot talci,'' je za britanske medije povedal eden izmed ogorčenih turistov Ryan Farmer.

’’Gospod z Irske se je poskusil pogovoriti z varnostniki pri vratih in je prosil, da ga izpustijo iz hotela. Samo pogledali so ga, se zasmejali in nadaljevali z blokado vrat,'' je opisal Farmer. Ena izmed potnic, ki bi se morala v Veliko Britanijo vrniti sinoči, je za The Sun povedala, da je hotel zaklenil vrata in turiste zadržuje proti njihovi volji: ’’Trije avtobusi so prišli po potnike, da jih odpeljejo na letališče, a jim je hotelsko osebje prepovedalo dostop.’’ Prav tako je opisala, da naj bi hotel varnostnike razporedil tudi v okolici, da bi tako ’preprečili morebitne pobege’. O situaciji so sicer obvestili britansko veleposlaništvo v Tuniziji.

Ujetih bi lahko ostalo 150.000 britanskih dopustnikov

Če bi podjetje propadlo, bi na tujem lahko ostalo ujetih do 150.000 britanskih dopustnikov. V organizaciji Thomas Cookatrenutno dopustuje okoli 600.000 ljudi. Na spletnem družbenem omrežju Twitter je podjetje zapisalo, da "deluje kot običajno", poroča STA.

Ob ujetih potnikih pa pred bankrotom Thomas Cooka trepeta tudi več tisoč zaposlenih v 178 let starem podjetju. Po vsem svetu družba koncern zaposluje več kot 22.000 ljudi, od tega 9000 na Otoku.

Pomoč vlade malo verjetna

Thomas Cook ni uspel najti zasebnih vlagateljev, ki bi ga rešili pred kolapsom. Za pomoč je sedaj zaprosil državo, a je njena intervencija malo verjetna. Thomas Cook potrebuje 200 milijonov funtov (227 milijonov evrov). Pripravili so načrt sanacije, po katerem bi podjetje rešil kitajski investitor Fosun Tourism Group. Ta bi v dokapitalizaciji prispeval 508 milijonov evrov in s tem pridobil 75 odstotkov turističnega dela britanske skupine in 25 odstotkov njene letalske družbe.

Še toliko naj bi prispevali upniki in banke, ki bi pridobili preostale deleže omenjenih enot. Vendar pa so banke podjetju postavile dodaten pogoj, in sicer 226 milijonov evrov rezerve za pokritje morebitnih dodatnih finančnih potreb v zimskem času. Podjetju pri zasebnih vlagateljih denarja ni uspelo najti. Če se ne bo vmešala država, podjetju torej grozi bankrot. Po navedbah časnika Timessicer vmešavanje vlade ni zelo verjetno, saj je pod vprašanjem dolgoročna vzdržnost poslovanja turističnega operaterja.