Turisti zapuščajo tajske otoke, ki se jim približuje tropska nevihta Pabuk

Nevihta Pabuk naj bi s seboj prinesla silovit veter, močno deževje in sedemmetrske valove, povzročila pa bi lahko poplave. Tajske oblasti so izdale vremensko opozorilo, a se (vsaj za zdaj) niso odločile za evakuacijo. Chaiyan Thurasakul , župan občine Koh Tao Subdistrict, je za BBCpovedal, da se pripravljajo na morebitne poplave, močan veter in plazove: "Če bo nevihta ostala močna dva ali tri dni, bomo morali zaprositi celino za pomoč," je dejal.

Na poti Pabuka so po napovedih otoki Koh Phangnan, Koh Samui in Koh Tao. Število turistov pa je v času božično-novoletnih praznikov močno naraslo, ti pa sedaj mrzlično zapuščajo otoke. "Mislim, da so otoki skorajda prazni... med 30.000 in 50.000 ljudi je odšlo v času od novoletnih praznovanj," je za AFPpovedala Krikkrai Songthanee iz območja Koh Phangnan. Družbena omrežja pa so polna fotografij in posnetkov čolnov, ki turiste prevažajo na celino. A na nekaterih območjih je bila zaradi varnostnih razlogov razglašena prepoved za čolne in ladje, zaradi česar so številni turisti prisiljeni ostati na otokih. Na Koh Samui so oblasti prepovedale tudi plavanje.