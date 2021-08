Turistična sezona na vrhuncu, kampi polno zasedeni

Na Bledu, v Bohinju in v okolici ni kampa, ki ne bi bil polno zaseden. Lanski obisk se z letošnjim ne more primerjati, pravijo v kampih Šobec in Danica. Kljub temu pa skrbijo, da niso prenapolnjeni. V Bohinju morajo tako goste tudi odslavljati, na Šobcu pa so parkirišče spremenili v prostor za prenočišče turistov, ki so v tranzitu, da si imajo kje odpočiti.

Le še trije tedni nas ločijo do konca poletja, kampi na Gorenjskem pa še vedno pokajo po šivih. "Kamp je praktično vsak dan poln," pravi direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič. "V tem tednu kaže, da bo nekako vsaj do konca tedna kamp povsem zaseden, pri menjavah zgodaj dopoldne se mogoče še da dobiti prosto mesto, popoldne in pozno zvečer pa je to praktično nemogoče," pa sezono opisuje predsednik Turističnega društva Bohinj Boštjan Mencinger. icon-expand Zaradi prezasedenosti kampa zavračajo turiste brez rezervacij. FOTO: Kanal A Na polno zasedenost kampa v Bohinju že pred recepcijo opozarja tabla. In res, sprehodimo se po obeh kampih, praznih parcel ni nikjer. "Bil sem presenečen, da je kamp tako poln," pravi eden izmed turistov. "Kamp je zadnje tri dni nedvomno bolj zapolnjen. Ko smo prišli, je deževalo, takrat je bilo še več prostih mest," pa je povedala druga obiskovalka. Kljub polni zasedenosti kapacitet pa tako domači kot tuji turisti nimajo občutka utesnjenosti. "Še vedno se da dihati, tako da je kar v redu," pravi turist v kampu. PREBERI ŠE Nove bone do zdaj unovčilo več kot 147 tisoč upravičencev Na Šobcu parkirišča spremenili v prostor za prenočevanje So pa na drugi strani bolj nejevoljni turisti, ki v kampih ne najdejo prostora. "Žal moramo ljudi tudi odsloviti, in sicer vse, ki pridejo brez rezervacije. Popoldne in proti večeru je kamp praktično poln. Seveda jih povabimo, naj pridejo naslednji dan ali v kakšnem kasnejšem terminu," razlaga Mencinger. Da jim tega na Šobcu ne bi bilo treba početi, so parkirišče spremenili v prostor za prenočevanje, ki je namenjen predvsem ljudem v tranzitu. "Zunaj kampa je urejena tudi sanitarna enota za avtodome, se pravi za praznjenje avtodomov, uredili smo tudi elektriko, sicer pa uporabljajo vse kapacitete, se pravi vse sanitarne enote v kampu, tako da jim nič ne manjka," dodaja Ambrožič. V kampih so nad letošnjo sezono izredno navdušeni, zavedajo pa se, da se bo obisk drastično zmanjšal z zaključkom počitnic.