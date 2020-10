Turistične nastanitve ostajajo odprte, a odpovedi se vrstijo ena za drugo

Na pomoč kličejo tudi ponudniki turističnih nastanitev, in to kljub temu, da je njim tudi v rdečih regijah delovanje dovoljeno. A v strahu pred okužbami ljudje rezervacije odpovedujejo in to tik pred krompirjevimi počitnicami, ko so obetale kar nekaj zaslužka. Če živite v oranžni regiji, se sicer lahko odpravite na oddih v rdečo, tudi če ga rezervirate po 15. oktobru. A ker vlada to vseeno odsvetuje, se hotelirji bojijo, da bo odpovedi še več.