Turistični boni dobili še zadnjo zeleno luč, potrdili tudi nov zakon o nalezljivih boleznih

Poslanci so v hramu demokracije potrdili, da turistični boni vendarle stopijo v veljavo. Predvidoma čez dober teden dni boste z njimi tako lahko plačevali ne le nastanitve, pač pa denimo kosilo v restavraciji, potovanja pri turističnih agencijah, z njimi kupili knjige ali karto za kulturno prireditev in fitnes center. Vrednost bona bo za polnoletne znašala 100, za mladoletne pa 50 evrov, bon pa boste lahko izkoristil tudi v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih storitev. Prav tako bo bon – tako kot lani – prenosljiv med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena. V praksi to pomeni, da bosta denimo babica in mama lahko podarili svoj bon vnuku oziroma otroku ali obratno.

