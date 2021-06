Interventni zakon za turizem: turistični delavci na vlado naslovili odprto pismo

"Interventni zakon za turizem, ki to ni," so ogorčeni v posameznih turističnih panogah. Na udaru so predvsem mestni hotelirji, turistične agencije, pa tudi mestne restavracije, ki živijo predvsem od tujih gostov. Kar 70 odstotkov njihovega prometa ustvarijo tujci. Bistvo interventnega zakona pa so tudi tokrat turistični boni, ki jih bodo dobili vsi odrasli v znesku 100 evrov, mladoletni pa v znesku 50 evrov. Porabljeni bodo lahko za turistične nastanitve, pa tudi za športne in kulturne prireditve, restavracije ali za vstopnice za turistične znamenitosti. Turistični delavci so sedaj vladi in ministrom poslali odprto pismo, v katerem jo prosijo, naj v zakon vrne enkratno pomoč, ki jim je bila obljubljena in za katero bi namenili okoli 30 milijonov evrov.

