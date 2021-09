Turistični delavci zadovoljni s poletjem, a v strahu pred jesenskim zaprtjem

Streljaj od Ljubljane v Tuhinjski dolini so Terme Snovik. Njihova posebnost so kneipp poti, ki so dolge tudi nekaj kilometrov, povečini pa jih obiskujejo Ljubljančani, pravi prokurist term Ivan Hribar in dodaja, da so letos bili dolgo zaprti, zato je bila sezona drugačna. "Posebnost je, da se je sezona začela kasneje, da je bil junij slabše zaseden kot lanska prva polovica junija, zdaj smo bili nekako v vrhuncu, se pa vse počasi umirja," pravi Hribar.

Letos so imeli, glede na leto 2019, 20 do 30 odstotkov manjšo zasedenost apartmajev. "Glede na lansko leto je zasedenost primerljiva, mogoče je število nočitev nekaj manj, ampak sicer je pa drugih aktivnosti nekaj več. Tudi obiska dnevnih obiskovalcev v bazenih, kjer so letošnji boni naredili nekaj svojega," dodaja Hribar.

Boni so spremenili tudi razmerje med domačimi in tujimi gosti. Močno v prid domačim, ki so običajno zasedli 25 odstotkov kapacitet. Letos pa je bilo 90 odstotkov domačih. So se pa začeli vračati tuji gosti na Obalo. Razmerje domačih in tujih je bilo na polovici, poletna sezona nad pričakovanji.