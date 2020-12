'Pogrebna povorka' turističnih prevoznikov: 'Brez pomoči bomo klonili'

Kaj bo s turizmom po koncu krize? Bo ostal še kakšen turistični avtobus, ki nas bo lahko peljal po evropskih prestolnicah? Avtobusni turistični prevozniki, ki so že devet mesecev brez dela, so prepričani, da ne. Pravijo, da pomoč za čakanje na delo za zaposlene ni zalegla, saj so ti našli druge službe, pomoč iz PKP 6 za obratovalne stroške je vezana na število zaposlenih, ki pa so jih izgubili. Fiksni stroški se medtem kopičijo. V pogrebni povorki so se v tišini peljali mimo državnega zbora, ministrstva za infrastrukturo in gospodarstvo, kjer so položili vence in hoteli vlado opozoriti, da bodo kmalu klonili.

