Turistični vodniki zaradi koronavirusa skoraj povsem brez dela

Med januarjem in majem, ko je turizem skoraj popolnoma obstal, je število turistov upadlo za kar 300 milijonov, kar za globalni turizem pomeni 272 milijard evrov manj prihodka. To je več kot trikrat hujši udarec, kot ga je turizmu zadala svetovna gospodarska kriza. Poleg skrbi za javno zdravje morajo vlade po svetu posebno pozornost posvetiti tudi ohranjanju delovnih mest, opozarja svetovna turistična organizacija. Slovenska vlada je skušala to doseči z vavčerji. Še posebej hudo pa je turističnim vodnikom, ki so ostali skoraj povsem brez dela.