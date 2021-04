Turistično-gostinska zbornica zahteva spremembo ali omilitev nekaterih ukrepov

Turistično-gostinska zbornica Slovenije po tem, ko so hoteli po več mesecih zaprtja končno le lahko odprli vrata, od vlade zahteva, da takoj spremeni ali vsaj omili nekatere, kot pravijo, nesmiselne ukrepe, ki turističnim družbam močno otežujejo poslovanje. Kot poudarjajo, v nasprotnem primeru podjetja krize ne bodo preživela. Poleg tega apelirajo, naj jim take odločitve sporoči en mesec in ne le nekaj dni prej, da se lahko pripravijo. Še posebej izpostavljajo, da največ 30 namestitvenih enot, kolikor jih hotel lahko ponudi gostom, največjim ne zagotavlja rentabilnosti.

