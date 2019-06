Turistom, ki se odpravljajo v Grčijo, grozi virus Zahodnega Nila

Lansko leto so v Grčiji zabeležili rekordno število obolelih z virusom Zahodnega Nila. V tem letnem času se turisti, ki odhajajo v Grčijo, večinoma 'bojijo' požarov in stavk. Toda kot svarijo grške oblasti, se morajo turisti letos zaščititi predvsem pred piki komarjev.

Grčija pa ni edina, kjer velja nevarnost okužbe s tem virusom. Velika nevarnost obstaja tudi v Italiji, na Cipru, v Italiji, Romuniji in Srbiji, kjer so zabeležili porast okuženih. Obolelega z virusom Zahodnega Nila smo lani zabeležili tudi pri nas.

Cepiva ni

Virus Zahodnega Nila se na človeka prenaša večinoma s pikom okuženega komarja, ki pa se okuži ob sesanju krvi okuženih ptic. Bolezen največje tveganje predstavlja za osebe nad 50. letom starosti in tiste z okrnjeno imunostjo, cepiva, ki bi preprečilo okužbo, pa ni.

Virus Zahodnega Nila so odkrili leta 1937 na severovzhodu Ugande v provinci West Nile. Spada v družino flavivirusov, kamor na primer štejemo tudi rumeno mrzlico in klopni meningitis. Virus se prenaša prek pika okuženega komarja iz rodu Culex, v redkih primerih pa tudi preko transfuzije krvi in darovalnih organov. Možen je tudi prenos iz matere na nerojenega otroka prek dojenja.

Od okužbe do pojava bolezni preteče med tri in 14 dni, večina okuženih (okoli 80%) pa ne kaže znakov obolenja. Lahko se pojavijo znaki podobni gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. Ena oseba na 150 ljudi pa imajo lahko hujše posledice, kot je okvara osrednjega živčnega sistema.