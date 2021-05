Covidno potrdilo nestrpno pričakujejo predvsem v turističnih občinah po vsej državi, kjer že pošteno pogrešajo tuje goste. In tako je tudi na Bledu, ki ga letno obišče kar 95 odstotkov tujih gostov. Prizori z Bleda so sicer precej žalostni, a ne glede na to, so tam odločeni, da bodo letošnjo turistično sezono kar najbolje izkoristili.

