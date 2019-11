Turki naj bi prijeli Bagdadijevo sestro

Turške oblasti so sporočile, da so v raciji v bližini sirskega mesta Aziz aretirale sestro ubitega vodje IS al Bagdadija. 65-letno Rasmiyo Awad so našli v prikolici, skupaj z možem, snaho in petimi otroki. Trenutno naj bi jo zasliševali. Po besedah turških uradnikov bi lahko za obveščevalce, kar se informacij tiče, predstavljala pravi "rudnik zlata".

Turška vojska je na severu Sirije prijela sestro ubitega vodje samooklicane Islamske države (IS) Abuja Bakra al Bagdadija, so sporočili turški uradniki. 65-letno Rasmiyo Awad so prijeli včeraj, v raciji v bližini mesta Azaz. Turške oblasti, na katere se sklicuje več medijev, trdijo, da bi aretacija lahko prinesla dragocene podatke o IS. Kot je za agencijo Reuters dejal eden od uradnikov, bi lahko pomagala "osvetliti notranje delovanje IS". Predstavnik za odnose z javnostmi turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana je aretacijo označil za "še en primer uspeha naših protiterorističnih operacij".

O Bagdadijevi sestri je sicer malo znanega, BBC medtem piše, da identitete aretirane ženske še niso mogli neodvisno preveriti. Bagdadi je imel več bratov in sester, čeprav ni jasno, ali so še živi, pa poroča New York Times. Racija, v kateri so priprli Awadovo, naj bi potekala v sirski provinci Aleppo, ki je pod nadzorom Turčije, po tem ko je ta prejšnji mesec začela ofenzivo na tem območju. 65-letnico so našli v prikolici, kjer je živela z možem, snaho in petimi otroki, je za agencijo AP dejal turški uradnik in dodal, da jo trenutno zaslišujejo zaradi suma vpletenosti in sodelovanja v skrajni skupini IS. Awadova bi po njegovih besedah lahko za obveščevalce, kar se informacij tiče, predstavljala pravi "rudnik zlata".

