Turki streljali v bližino ameriških vojakov, ZDA stopnjuje pritisk na Turčijo

ZDA stopnjujejo pritisk zoper Turčijo, da ustavi svojo ofenzivo na dele Sirije, ki jih nadzorujejo Kurdi. Obrambni minister Mark Esper je Turke posvaril pred "resnimi posledicami", predsednik Trump pa je vlado pooblastil za uvedbo sankcij zoper Turčijo. Medtem se je obstreljevanje približalo opazovalni točki Američanov v okolici Kobane. Nizozemska je začasno ustavila izvoz orožja v Turčijo.

Odločitev ameriškega predsednikaDonalda Trumpa, da umakne ameriške vojake s severne sirske meje, je v trenutku izkoristila Turčija in vdrla na območje, ki ga nadzorujejo Kurdi, poroča BBC. Trump je takrat turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu po telefonu zagotovil, da ofenzivi ne bo nasprotoval, kar so njegovi kritiki in kurdski voditelji označili za nož v hrbet Kurdom, ki so se borili proti Islamski državi in jo na svojem območju porazili. Trump: ZDA želijo posredovati pri pogajanjih med Turčijo in Kurdi

Medtem pa število žrtev in ljudi, ki bežijo pred boji, vztrajno raste. Ubitih naj bi bilo že več kot 70 ljudi, od tega vsaj 24 civilistov. Po poročanju Združenih narodov je zaradi napadov od srede svoje domove zapustilo že več kot 100.000 ljudi.

Trump, ki je pred dnevi razburil z izjavo, da Kurdi Američanom niso priskočili na pomoč v Normandiji med drugo svetovno vojno, je v petek izjavil, da si želi, da ZDA pomagajo pri pogajanjih za premirje med Natovo članico Turčijo in Kurdi. Erdogan je medtem dejal, da bodo vojaško operacijo nadaljevali. Dodal je, da si želi na območju severne Sirije ustvariti 'varno območje', ki ga ne bi nadzorovale kurdske milice in kjer bi lahko naselili sirske begunce.

Turški izstrelki le nekaj sto metrov stran od ameriških vojakov Iz Pentagona so sporočili, da so turški izstrelki v predmestju Kobane, sicer zunaj varnega območja, ki ga želi vzpostaviti Turčija, prileteli le nekaj 100 metrov od kraja, kjer Turki vedo, da so nameščeni ameriški vojaki, ki niso bili del umaknjenih enot ameriške vojske.

ZDA stopnjujejo pritisk zoper Turčijo, da ustavi svojo ofenzivo na dele Sirije, ki jih nadzorujejo Kurdi. FOTO: AP

Kapitan Brook DeWaltje dejal, da ZDA od Turčije zahtevajo, da se izogiba akcijam, ki bi lahko privedle do takojšnjega odgovora in da se ameriška vojska ni umaknila iz mesta Kobane. DeWalt je še ponovil, da ZDA nasprotujejo turškemu vojaškemu posredovanju v Siriji, še posebej pa turškim operacijam zunaj varnega območja in na območjih, kjer so prisotni Američani. Turki trdijo, da niso namerno streljali na položaj ameriške vojske, da so zadeli kurdski položaj v odgovoru na napad na turškega kilometer daleč od ameriškega oporišča in da so obstreljevanje končali, ko so z njimi stopili v stik ameriški predstavniki. Nizozemska začasno ustavila izvoz orožja v Turčijo Nizozemska je zaradi operacije proti Kurdom začasno ustavila izvoz orožja v Turčijo, piše STA. Po poročanju nizozemskih medijev je Nizozemska lani v Turčijo izvozila za 29 milijonov evrov orožja.

Turški izstrelki so v predmestju Kobane, sicer zunaj varnega območja, ki ga želi vzpostaviti Turčija, prileteli le nekaj 100 metrov stran od ameriške vojske. FOTO: AP