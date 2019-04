Tako Erdoganovi kot opozicija trdijo, da so zmagali v Istanbulu

Glavni opozicijski kandidat za instanbulskega župana Ekrem Imamoglu (CHP) je dejal, da je po podatkih svoje stranke zmagal za približno 28.000 glasov. Nekaj minut pozneje so iz stranke AKP sporočili, da je zmagal kandidat njihove stranke Binali Yildirim , ki naj bi glavnega tekmeca prehitel za 4000 glasov.

Po preštetih 96 odstotkih glasov sta v ponedeljek zjutraj tako Stranka za pravičnost in razvoj (AKP) turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana kot njen glavni rival Republikanska ljudska stranka (CHP) razglasili zmago na lokalnih volitvah v Istanbulu.

Erdogan je sicer že razglasil zmago njegove stranke na lokalnih volitvah. Kot je zvečer dejal v Istanbulu, izidi kažejo, da so kot stranka znova zasedli prvo mesto, kot je bilo to vedno od volitev novembra 2002. Po desetletju in pol na oblasti je opozicijska zmaga v glavnem mestu Ankara velik poraz za vladajočo stranko.

Na lokalnih volitvah so volilni upravičenci izbirali župane in občinske svetnike. Po do zdaj preštetih glasovih je vladajoča AKP dobila 51,7 odstotka glasov, sledi ji CHP s 37,6 odstotka glasov. Na tretjem mestu je desnosredinska stranka Iyi (Dobra), ki je osvojila približno sedem odstotkov, na četrtem mestu pa ji sledi skrajno desna Stranka nacionalističnega gibanja (MHP) s približno pol odstotka manj.

Turčija ima več kot 57 milijonov volilnih upravičencev, ki volijo 1389 županov, na deset tisoč članov občinskih svetov in načelnikov četrti. Volilna udeležba na današnjih volitvah je bila skoraj 84-odstotna.