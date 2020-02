V Turčiji je v snežnem plazu na vzhodu države umrlo več ljudi. Prvi plaz se je sprožil v torek in pod seboj pokopal manjši avtobus in eno vozilo, pri tem pa je umrlo pet ljudi. Med reševalno akcijo se je sprožil še en plaz, v katerem je umrlo najmanj 33 ljudi. Med umrlimi so po navedbah oblasti policisti, gasilci in civilisti. Oblasti se bojijo, da bi lahko bilo žrtev še več.