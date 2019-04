Turški diplomati naj bi vohunili za Erdoganovimi kritiki v Sloveniji

Turški diplomati so zbirali informacije o dejavnosti kritikov predsednika Recepa Tayyipa Erdogana v Sloveniji, profilirali njihove organizacije in navajali njihova imena, kot da bi bili del kriminalne združbe, navaja portal, ki ga upravljajo iz Stockholma, ukvarja pa se predvsem z verskimi, ideološkimi in etničnimi skrajnimi gibanji in radikalnimi skupinami, še posebej pa se osredotoča na Turčijo.

Med organizacijami, za katerimi naj bi v Sloveniji vohunili turški diplomati, sta bili po poročanju portala tudi leta 2005 ustanovljena šolska in kulturna ustanova Ambra ter Društvo Medkulturni dialog.

Gre za ustanovi, za katere je tedanja turška veleposlanica v Sloveniji Serra Kalelipo spodletelem državnem udaru v Turčiji poleti 2016 sama dejala, da so v njiju navzoči privrženci islamskega klerika Fethullaha Gülena, ki mu je Ankara pripisala odgovornost za poskus prevrata, je takrat poročal časnik Dnevnik.

Kot še navaja portal, so bili posamezniki, ki so se znašli v zapiskih turškega veleposlaništva, kasneje pogosto tarča ustrahovanja in nadlegovanja, prav tako naj bi se jim v tujini zavračalo konzularne storitve, njihovim svojcem in prijateljem v domovini pa so grozili zapor, zaseg premoženja in kazenski pregon na podlagi ponarejenih obtožb.

To nezakonito zbiranje podatkov naj bi sicer uslužbenci veleposlaništva in konzulata v Sloveniji izvajali na zahtevo oddelka turške policije za boj proti tihotapstvu in organiziranemu kriminalu (KOM). Glede na turško zakonodajo KOM nima pristojnosti v tujini in tam tudi ne sme izvajati vohunskih dejavnosti, dodaja portal.