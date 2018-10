Turški preiskovalci s savdskimi kolegi ponoči zapustili konzulat

Turški in savdski preiskovalci so ponoči po osmih urah zapustili prostore savdskega konzulata v Istanbulu, kjer so opravili preiskavo v zvezi z izginotjem savdskega novinarja Džamala Hašodžija. To se je zgodilo po tem, ko so savdske oblasti po pritiskih mednarodne javnosti vendarle pristale na vstop turških forenzikov na območje konzulata.