Turško letalo po težavah s podvozjem varno pristalo v Dubrovniku

Posadka airbusa 320 na letu iz Istanbula v Dubrovnik je zato z letalom začela krožiti nad Dubrovnikom, na letališču pa so aktivirali vse nujne in reševalne službe.

Letalo je ob 7.47 uspešno pristalo. Avioradar še poroča, da je letalo pristalo z odprtimi vratci pristajalnih koles in odprtim prtljažnim prostorom.

Let, ki iz Istanbula do Dubrovnika traja približno uro in pol, je bil zaradi težav daljši za 20 minut.

Dnevnik.hr je od vodje izmene na letališču v Dubrovniku izvedel, da tehnična težava na koncu ni vplivala na pristajanje:"Pričakovali smo težave s hidravliko, zato smo aktivirali gasilce, a se je deset minut pred pristankom izkazalo, da intervencija ne bo potrebna."