Tuševi zaposleni zaradi nezadovoljstva organizirali protestni shod

Če imamo v zadnjem času možnost videti kar nekaj jumbo plakatov, kjer trgovci vabijo v svoje vrste tako s skrajšanim delovnikom kot boljšimi plačami, Tuš več kot očitno ni ta trgovec. "Razmere v trgovinah in skladiščih so nevzdržne, delamo kot živina, ne dosegamo pa niti minimalne plače," so v petek na protestnem shodu, ki se ga je udeležilo približno 100 zaposlenih, razlagali delavci v Tušu. Priznavajo sicer, da so pogajanja z vodstvom v teku, a da dogovora še niso dosegli. Je pa v pripravi tudi nova kolektivna pogodba ali pa vsaj aneks k obstoječi za celotno trgovinsko dejavnost, saj do nezadovoljstva prihaja tudi med zaposlenimi v številnih drugih trgovskih podjetjih. Kaj zahtevajo Tuševi zaposleni? Višje plače, iz osnovne v minimalno, izplačilo celotnega regresa, tudi ureditev delovnega časa. V nasprotnem primeru pa, napovedujejo, ni izključena niti stavka.