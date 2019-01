'Prosim, povejte nam končno, kaj želite'

EU je v prvih odzivih na glasovanje v Londonu sporočila, da jo skrbi nevarnost brexita brez dogovora. Urejen brexit ostaja naša absolutna prioriteta, a tveganje brexita brez dogovora se še nikoli ni zdelo večje, pa je v Strasbourgu ocenil glavni pogajalec EU o brexitu Michel Barnier.

Britanske poslance po zavrnitvi dogovora o brexitu danes čaka glasovanje o nezaupnici vladi. FOTO: Thinkstock

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je britanske voditelje pozval, naj vnovič razmislijo o svoji strategiji. Zavrnitev ločitvenega sporazuma EU in Združenega kraljestva v britanskem parlamentu povečuje tveganje neurejenega brexita, pa je opozoril predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Barnier: Urejen brexit ostaja absolutna prioriteta Urejen brexit ostaja naša absolutna prioriteta, a tveganje brexita brez dogovora se še nikoli ni zdelo večje, pa je danes v Strasbourgu ocenil glavni pogajalec EU o brexitu Michel Barnier. Ob tem je izpostavil, da je na potezi britanska stran, da je prezgodaj za oceno posledic glasovanja v Londonu in da ne želi ugibati o različnih scenarijih. Glavni pogajalec unije je spomnil, da se 29. marec, ki ga je za izstop sama izbrala britanska stran, hitro bliža, in opozoril, da se danes, zgolj šest tednov do tega datuma, tveganje brexita brez dogovora zdi večje kot kdaj koli. Barnier je po govoru na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu, v katerem je ponovil dobro znana stališča unije, požel bučen aplavz, ki po besedah predsednika parlamenta Antonia Tajanija kaže na izjemno zaupanje, ki ga uživa. Tajani je sicer izpostavil, kar je v torek dejal tudi predsednik Evropskega sveta Tusk, da sta v Londonu dve negativni večini - proti dogovoru in proti brexitu brez dogovora, ni pa nobene pozitivne večine. Tudi on je poudaril, da je na potezi London. Evropsko komisijo je v jutranji razpravi o brexitu v Strasbourgu zastopal prvi podpredsednik Frans Timmermans, ki je dejal, da je bilo glasovanje britanskega parlamenta "kristalno jasno" in da je zdaj treba gledati naprej. Opozoril je, da nihče ne sme gojiti iluzij: brexit prinaša škodo in dolžnost vseh strani je, da to škodo čim bolj omejijo. Tudi on ni želel ugibati o scenarijih, ponovil je, da se je treba pripraviti na vse možnosti. Tudi romunska državna sekretarka za evropske zadeve Melania Ciot je v imenu romunskega predsedstva ocenila, da se je z zavrnitvijo ločitvenega sporazuma v britanskem parlamentu verjetnost neurejenega brexita povečala. Ta scenarij bi imel po njenih besedah resne posledice za vse, še zlasti za Združeno kraljestvo, soočenje s temi posledicami pa bi terjalo enako enotnost in odgovornost članic in institucij EU, kakršno so te izkazovale doslej. Ciotova je še izpostavila, da je izid v Londonu težko pojasniti in da ne pomeni konec igre. Potrdila je, da nova pogajanja ne pridejo v poštev in da unija nadaljuje ratifikacijski proces, ter pozvala britansko stran, naj prav tako konča ratifikacijski proces. Ker je končni rezultat negotov, je treba nadaljevati priprave na vse scenarije, tudi na možnost brexita brez dogovora, česar unija sicer ne želi, a se bo dobro pripravila tudi na to možnost, je še poudarila Ciotova v imenu romunskega predsedstva.

Theresa May FOTO: AP

Evropski poslanci so izpostavljali zmedo in neenotnost v britanski politiki ter ponavljali, da je na potezi britanska stran. Številni so menili, da je čas, da dobijo spet besedo ljudje, in številni so podprli podaljšanje dveletnega roka za brexit, ki se izteče 29. marca. "Prosim, povejte nam končno, kaj želite," je Britance pozval vodja najvplivnejše politične skupine, desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber, ki je v luči evropskih volitev ljudem položil na srce, naj ne sledijo nacionalistom in egoistom, ker da so lažnivci. Bolje je reformirati kot zapustiti ali uničiti EU, je še izpostavil. Če ni politične večine, je treba spet vprašati ljudi, na novih volitvah ali na referendumu, je menil predstavnik druge največje skupine, evropskih socialdemokratov (S&D) Roberto Gualtieri. Njegova skupina bi podprla podaljšanje roka za brexit, a v jasnih okoliščinah, saj to ne sme biti zapravljanje časa, je dodal. Sopredsedujoči Evropskim konservativcem in reformistom (ECR), britanski konservativec Syed Kammall je izpostavil problem vrzeli v percepciji na obeh straneh Rokavskega preliva ter unijo pozval k prožnosti in dodatni pomoči za zagotovitev ratifikacije ločitvenega sporazuma v Britaniji. Britansko percepcijo je ponazoril z verzom iz pesmi skupine Eagles Hotel California, da se lahko iz hotela odjaviš kadar koli, a oditi ne moreš nikdar. Vodja liberalcev (Alde) Guy Verhofstadt je pripomnil, da se je brexit začel kot notranji boj torijcev, danes pa je eksistencialni problem Britancev, ter pozval k čezstrankarskemu sodelovanju v Združenem kraljestvu. Opozoril je, da se roka za brexit ne bi smelo podaljšati dlje kot do evropskih volitev. Evropski poslanci so med drugim tudi kritizirali "cirkus v Westminstru" in kako je "mala elita ugrabila prihodnost države" ter opozarjali, da je prepozno za strankarske politične boje in osebne ambicije, temveč je treba poiskati konstruktivne predloge. Nekateri so Britancem zagotovili, da bi jih sprejeli z odprtimi rokami, če bi se odločili vrniti. Tudi Timmermans je ob koncu razprave poudaril, da ni nikdar skrival, da bi raje videl, da Britanci ostanejo, a dodal, da je seveda odločitev v rokah Britanije. Končal pa je z verzom Rolling Stonesov: "Ne moreš vedno dobiti, kar hočeš. A če se potrudiš, lahko včasih dobiš, kar potrebuješ." Merklova po zavrnitvi dogovora o brexitu: Še je čas za pogajanja

Spodnji dom britanskega parlamenta je v torek z veliko večino zavrnil dogovor, ki je bil dosežen med vlado Mayeve in EU in ki naj bi uredil tako ločitvena vprašanja kot uredil določene prihodnje odnose. Velika Britanija naj bi povezavo zapustila 29. marca. Če dogovora ne bo, potem Združeno kraljestvo čaka kaos v prihodnjih odnosih z EU, najpomembnejšim zunanjim trgom, in velika negotovost v odnosih s tretjimi državami. Enako bo veljalo tudi obratno za odnose članic EU z Otokom.

Nemška kanclerka Angela Merkel je po torkovi zavrnitvi dogovora o brexitu v britanskem parlamentu danes dejala, da "je še čas za pogajanja". "Ampak zdaj čakamo, kaj bo predlagala premierka," je dejala Merklova in izrazila veliko razočaranje zaradi odločitve britanskega parlamenta. Merklova je pred začetkom zasedanja zunanjepolitičnega odbora bundestaga tudi spomnila, da je britanska premierka Theresa May sama napovedala, kaj naj bi sledilo zavrnitvi dogovora, ki so ga dosegli britanski in evropski pogajalci. "Želimo karseda zmanjšati škodo, ki pa bo zaradi izstopa Velike Britanije vsekakor nastala. Zato bomo vsekakor poskušali najti urejeno rešitev," je še dejala Merklova. Opozorila je sicer, da je nemška vlada pripravljena tudi na scenarij, da tovrstne "urejene rešitve" ne bo, torej da bi prišlo do brexita brez dogovora. V ta namen bo bundestag v četrtek obravnaval zakonske predloge, ki bodo začeli veljati, če bo Združeno kraljestvo iz Evropske unije izstopilo brez dogovora. Britanski analitik zavrnitev ločitvenega sporazuma z EU označil za mater vseh porazov "To je mati vseh porazov. Nikoli še nismo bili priča čemu takšnemu," je o torkovem glasovanju, na katerem je proti dogovoru o brexitu glasovalo 432 britanskih poslancev, le 202 pa sta ga podprla, menil britanski analitik Tim Oliver z inštituta za diplomacijo in mednarodne študije, ki deluje v okviru londonske univerze Loughborough. To se je zgodilo, ker si Mayeva od takrat, ko je začela mandat, ni prizadevala za konsenz v britanski politiki, temveč je ubrala centraliziran pristop do pogajanj o brexitu, je ocenil. Srčiko problema Oliver vidi v tem, da smo tudi na splošno v spodnjem domu britanskega parlamenta redko priča konsezualni politiki, kakršna je značilna za druge demokracije in tudi druga področja britanskega političnega življenja. "Večinski sistem v poslanski zbornici generira pristop 'zmagovalec pobere vse', pri čemer se vladi ni treba posvetovati z nikomer in tako preprosto nadzira proces."

