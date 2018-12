Tusk izpostavil resnost razmer v Britaniji

"Glede na resnost razmer v Združenem kraljestvu naj začnem z brexitom. Namera je, da bomo poslušali oceno britanske premierke," je predsednik Evropskega sveta Donald Tusk začel tradicionalno pismo voditeljem pred vrhom.

Po ponedeljkovi preložitvi glasovanja o dogovoru o brexitu za nedoločen čas zaradi pomislekov glede varovala za preprečitev trde meje na irskem otoku čaka britansko premierko Thereso May drevi glasovanje o nezaupnici v stranki torijcev.

V EU ob tej novi britanski drami izpostavljajo, da so pogajanja končana in da ločitvenega sporazuma nikakor ne bodo odpirali, da pa so pripravljeni Mayevi pomagati zagotoviti ratifikacijo sporazuma.