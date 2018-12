Tutankamonovi zakladi po 40 letih znova na ogled

Dosedanje razstave o faraonu Tutankamonu so bile uspešnice in so po svetu sprožile pravo Tutmanijo.

Mnogi eksponati na razstavi Zakladi zlatega faraona so na ogled prvič. Več kot 50 od 150 predmetov iz Tutankamonove grobnice je, kot zagotavljajo egiptovske oblasti, Kairo tokrat zapustilo prvič in obenem tudi zadnjič.

Zakladi zlatega faraona

Razstavo z naslovom Zakladi zlatega faraona so egiptovske oblasti organizirale v času pred odprtjem velikega egiptovskega muzeja v Gizah, ki je načrtovano v letu 2020.

Trenutno razstava gostuje v Los Angelesu, v francoski prestolnici bo na ogled od marca 2019, nato bo gostovala v še osmih mestih, ki pa jih organizatorji zaenkrat ne želijo razkriti.

Razstave o Tutankamonu uspešnice

Dosedanje razstave o faraonu Tutankamonu so bile uspešnice in so po svetu sprožile pravo manijo. Na razstavi Tutankamonovi zakladi v newyorškem Metropolitanskem muzeju leta 1973 so našteli več kot osem milijonov obiskovalcev, 1,2 milijona pa na razstavi, ki je bila šest let pred tem v na ogled v pariški Petit Palais.