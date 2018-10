'Nočem zločinke v Ovalni pisarni': milijoni tvitov ruskih trolov

Gre za obširno zbirko tvitov, slik, video posnetkov in GIF-ov, ki kažejo na obsežnost kampanj, ki so širjenjem lažnih ali zavajujočih informacij v zadnjih letih vnašale razdor in konflikt znotraj ZDA, vplivale pa sta tudi na druge države, npr. na referendum o brexitu v Veliki Britaniji, piše TheGuardian.

V sredo objavljeni tviti prihajajo iz 3400 različnih računov, ki so povezani z rusko Agencijo za raziskave interneta, s sedežem v Sankt Peterburgu, proti kateri je Mueller že vložil številne obtožnice. Potem je tu še 770 računov povezanih z Iranom.

Zaradi številnih stikov med člani Trumpove kampanje in posamezniki, na tak ali drugačen način povezanimi s Kremljem, trenutno v ZDA poteka posebna preiskava pod posebnim tožilcem Robertom Muellerjem , ki je že vložil številne obtožnice, med drugim tudi proti nekdanjemu šefu Trumpove predsedniške kampanje Paulom Manafortom .

Družbeno omrežje Twitter je objavilo približno deset milijonov tvitov, ki kažejo na razsežnost širjenja vpliva tujih organizacij in držav za skoraj desetletje nazaj, vključno ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016, ko je sedanji predsednik Donald Trump premagal demokratsko kandidatko Hillary Clinton .

Z Rusijo povezani tviti po ugotovitvah Atlantskega sveta jasno kažejo na vzorec izražanja podpore Trumpu in na drugi strani napadov na Clintonovo. Napadi na demokratko so bili jasni od samega začetka, Rusi pa so bili glede Trumpa menda na začetku malce zmedeni, kar naj bi bila posledica dolgega boja znotraj republikancev za izbiro predsedniškega kandidata.

Leta 2015 in zgodaj 2016 je bil napadov deležen tudi Trump, Rusi pa so občasno podpirali tudi teksaškega senatorja Teda Cruza, ki ga je Trump v času kampanje obtožil, da je njegov oče sodeloval pri atentatu na predsednika Johna F. Kennedyja. Ko pa je postalo jasno, da ima Trump republikansko nominacijo v žepu, so se začeli ruski hvalospevi.

Do volilnega dne je bil Twitter preplavljen s sporočili, kot je na primer "nočem zločinke v Ovalni pisarni","raje Monica kot morilka","Trumpa za predsednika", "S Trumpom bo Amerika spet velika" in podobno.

Raziskovalci Atlantskega sveta so prav tako ugotovili, da je po zmagi na volitvah pristop ruskih "trolov" do Trumpa spet postal mešan, kar daje kredibilnost tezi, da Rusija morda ni nujno želela prav Trumpa v Beli hiši, ampak ji je šlo predvsem zato, da se vnaša razdor v ZDA. Rusi so na primer Trumpove izjave napadali kot rasistične, obenem pa mu dajali prav.

Ruski troli so na primer izražali tudi podporo gibanju proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi, obenem pa podporo policistom, ki so se obtožb o rasno motiviranem nasilju branili.