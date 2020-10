U-21 s protestnim pismom nad selektorja Gliho: 'Popiva, žali in omejuje'

Potem ko je članska nogometna reprezentanca v odlični formi in vodi v svoji skupini Lige narodov, vodstvu Nogometne zveze precej skrbi povzroča dogajanje v izbrani vrsti do 21 let. Slovenija bo konec marca gostila evropsko prvenstvo, ki pa je v tem trenutku v drugem planu. Igralci so se namreč kar s pismom, ki so ga naslovili na krovno organizacijo, spravili na selektorja Primoža Gliho, ki po njihovih besedah ni pravi kandidat za mesto selektorja. Ker popiva, žali in omejuje reprezentante, ki pravijo, da pod njegovim vodstvom za Slovenijo ne bodo več igrali.