Uber razkriva: v dveh letih skoraj 6000 spolnih napadov, od tega 464 posilstev

V letu 2018 so Uberjeve stranke prijavile kar 3000 spolnih napadov. To razkriva varnostno poročilo, ki ga je izdelalo podjetje. Ne glede ne visoko številko, pa so podatki še vedno boljši od tistih za leto 2017.

Poročilo za leto 2018 je Uber razkril javnosti. FOTO: AP Podjetje za prevoze Uber je v četrtek objavilo 84 strani dolgo varnostno poročilo za ZDA za leto 2018, v katerem pravi, da je bilo lani med prevozi prijavljenih 3000 spolnih napadov, kar je 16 odstotkov manj kot leto prej. Uber sicer poročila za 2017 sicer ni objavil. Skupna številka za obe leti tako znaša 5.981 spolnih napadov, od tega kar 464 posilstev. Od 3000 spolnih napadov je bilo lani 229 posilstev. Uberjevi vozniki so bili vpleteni tudi v 58 prometnih nesreč s smrtnim izidom. V 92 odstotkih so žrtve stranke, ostalo predstavljajo vozniki oziroma voznice. Glede na spol je bilo kar 89 odstotkov vseh žrtev žensk. Glede na to, da je imel Uber lani v ZDA 1,3 milijarde prevozov, številke po mnenju analitikov niso porazne. Uber in konkurenčni prevoznik Lyft sta pod velikim pritiskom javnosti in oblasti za izboljšanje varnosti voznikov in potnikov. Mesto London je Uberju pred kratkim zaradi tega zavrnil obnovitev licence za opravljanje prevozov.