Chekatta izsledili po prijavi ženske, da ga je videla v soseski

Trije policisti so med patruljiranjem po območju naleteli na moškega, ki je ustrezal opisu osumljenca. Ko so ga želeli aretirati, je začel proti njim streljati, je pojasnil Castaner. Policisti so nato vrnili strele in osumljenca ubili. Priče so povedale, da so slišale najmanj tri strele, nad območjem pa je krožil helikopter, ki je bil opremljen s toplotno kamero, ki lahko zazna človeka.

Cherifa Chekatta , ki je v torek ubil najmanj tri in ranil še 13 ljudi v bližini božičnega sejma v Strasbourgu, so v četrtek zvečer izsledili in ubili . Francoski notranji minister Christophe Castaner je dejal, da so 29-letnika našli v četrti Meinau v okrožju Neudorf okoli 21. ure.

Francoski mediji poročajo, da so policisti začeli prečesavati soseko, potem ko so prejeli prijavo, da naj bi neka ženska v okrožju Neudorf opazila moškega, ki bi lahko bil Chekatt. Ustrezal je opisu, bil pa je tudi ranjen v roko. Policija je najprej pregledala posnetke nadzornih kamer in na njih videla osumljenca, kmalu za tem pa je nanj naletela še policijska patrulja.

Ko so vladnega predstavnika Benjamina Griveauxa pred tem vprašali, ali želijo osumljenca prijeti živega, je odvrnil: "Vseeno je. Najboljše bi bilo, da ga najdemo čim prej."Vse od napada ga je iskalo na stotine policistov in vojakov, med drugim so poostrili nadzor na mejah, saj so se bali, da bi lahko zbežal v Nemčijo.

"Preiskava se nadaljuje v smeri prepoznavanja potencialnih pomočnikov in sostorilcev, ki so mu pomagali ali ga spodbujali pri načrtovanju tega dejanja," je dejal francoski tožilec Remy Heitz. V povezavi z napadom so aretirali sedem ljudi, poleg Chekattovih staršev in bratov in pomočnika, ki so ju pridržali že prej, so včeraj prijeli še dve osebi, ki naj bi bile povezane z napadalcem.

Chekatt je bil v preteklosti obravnavan zaradi 27 kriminalnih dejanj v Franciji, Nemčiji in Švici. Radikaliziral naj bi se v zaporu, na seznam potencialnih teroristov so ga francoske oblasti uvrstile leta 2015.

Ko je 29-letnik v torek sejal smrt na božičnem sejmu, so ga policisti in vojaki skušali ustaviti. Med obstreljevanjem so ga ranili v roko, vendar je kljub temu uspel skočiti v taksi in zbežati. Taksista je prisilil, da ga je odpeljal na drugi konec mesta.

Kdo so žrtve?

Število žrtev se je včeraj povzpelo na tri, potem ko je umrl moški, ki so ga pred tem razglasili za možgansko mrtvega. Gre za Kamala Naghchbanda, 45-letnega očeta treh otrok, ki se je iz Afganistana pred 18 leti preselil v Strasbourg in je imel francosko državljanstvo.

Tajsko veleposlaništvo v Parizu je potrdilo, da je v napadu umrl tudi 45-letni tajski turist Anupong Suebsamarn. Francoski mediji pa poročajo še o 52-letnem domačinu, ki ga je napadalec ustrelil, ko je zapuščal restavracijo.

Trije ranjeni naj bi že zapustili bolnišnico, trije pa se še vedno borijo za življenje.

Mestu je 'odleglo', božični sejem bodo znova odprli

Podžupan Strasbourga Alain Fontanel je danes zjutraj na Twitterju objavil lepo fotografijo sončnega vzhoda. Ob fotografiji je zapisal: "Sončni vzhod nad pomirjeno sosesko in prizadetim mestom, ki mu je odleglo."