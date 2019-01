Ubitemu poljskemu županu se je poklonil tudi Tusk: 'Bil je moj prijatelj'

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk se je v svojem domačem mestu poklonil prijatelju in nekdanjemu političnemu zavezniku.

Umor Adamowicza, ki je bil znan po liberalnih stališčih in opoziciji vladajoči desni stranki Zakon in pravičnost (PiS), je pretresel državo.

Več tisoč ljudi se je zbralo tudi v Varšavi, kjer je župan prestolnice govoril pod napisom Ustavite sovraštvo. Tu sta se zbranim med političnimi predstavniki pridružila tudi poljski predsednik Andrzej Duda in premier Mateusz Morawiecki . Duda se mu je poklonil kot velikemu politiku. Napovedal je, da bodo na dan njegovega pogreba v državi razglasili dan žalovanja. Po neuradnih informacijah naj bi ga pokopali v soboto. V Gdansku bo žalovanje trajalo do pogreba.

V govoru pred množico je Adamowicza označil kot osebo, ki je bila vedno na voljo, ko je bilo treba izkazati pogum in poštenje ter se zoperstaviti zlu.

Več tisoč ljudi se je zbralo v Gdansku, ki so v rokah nosili sveče pa tudi zastave. Med udeleženci je bil tudi predsednik Evropskega sveta Donald Tusk , ki se je v svojem domačem mestu poklonil prijatelju in političnemu zavezniku.

Več tisoč ljudi se je v ponedeljek zvečer po vsej Poljski poklonilo spominu na dolgoletnega župana Gdanska Pawla Adamowicza , ki ga je na dobrodelni prireditvi v nedeljo zvečer nekdanji kaznjenec večkrat zabodel, nato pa je poškodbam podlegel. Spominska zborovanja so pripravili v več kot deset mestih.

V Evropskem parlamentu so se mu poklonili z minuto molka

Evropski parlament se mu je v ponedeljek poklonil z minuto molka. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v tvitu Poljski v imenu komisije izrazil sožalje.

Zdravniki, ki so se borili za njegovo življenje, so povedali, da je 53-letni Adamowicz utrpel hude poškodbe, saj ga je napadalec z nožem zabodel v srce, prepono in trebušne organe. Preminil je v bolnišnici po operaciji.

Z videoposnetka je bilo videti, kako je napadalec v nedeljo zvečer prišel na oder in se zapodil v župana, medtem ko je ta z drugimi stal na odru. Potem ko ga je večkrat zabodel z nožem, se je z dvignjenimi rokami zmagovito obrnil proti množici, a so ga varnostniki kmalu podrli na tla in ga predali policiji.

Tožilstvo je 27-letnega napadalca obtožilo umora. Povedali so, da umora ni priznal in da ga bodo pregledali psihiatri zaradi dvomov o njegovem duševnem zdravju. V primeru obsodbe mu grozi dosmrtni zapor.

Moški, ki je zaradi več oboroženih ropov v Gdansku prestal večletno zaporno kazen, je po napadu na župana zgrabil za mikrofon in zatrdil, da ga je neupravičeno zaprla bivša vlada Državljanske platforme in da so ga mučili. "Zato Adamowicz umira," je dejal.

Adamowicz je bil župan Gdanska dve desetletji. Član liberalne Državljanske platforme je bil do leta 2015, lani pa je bil ob podpori stranke znova izvoljen s 64 odstotki glasov. Mesto z okoli pol milijona prebivalcev je bilo sicer zibelka protikomunističnega gibanja Solidarnost v 80. letih prejšnjega stoletja.

Tovrstni napadi so na Poljskem redki. Podoben incident se je zgodil leta 2010, ko je napadalec s strelnim orožjem ubil pomočnika v regionalnem uradu stranke PiS, nato pa z nožem ranil še drugega uslužbenca stranke.